Advokátovi Jelínkovi zapálili dvě auta a přívěs. Byla to odpověď mafie, říká

Krajský policejní mluvčí Jan Bílek v neděli řekl, že policisté vyšetřují událost pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Na místě byl nasazen i speciálně vycvičený pes na vyhledávání zápalných látek.

Jestli šlo o vandalismus, nebo zda to byl cílený útok, policisté vyšetřují. Podle serveru Novinky.cz jednatel areálu a advokát Karel Jelínek řekl, že pokud nešlo o „pomatence“, mohla by to být i výhrůžka.

Karlovarský advokát dlouhodobě bojuje s místní mafií, na kterou se opakovaně zaměřil i v několika kauzách. Kdo auta zapálil Jelínek netuší, za jisté ale považuje fakt, že za požárem stojí jeho pracovní aktivity, píše server Neovlivní.cz.

Advokát aktuálně čelí hrozbě vyškrtnutí z advokátní komory kvůli tomu, že nazval Jindřicha Rajchla coby „fuhrera“ a přidal i pozdrav „Heil Rajchl“. Rajchl, šéf hnutí PRO je známý pořádáním protivládních demonstrací. Advokátní komora chce Jelínka potrestat půlročním vyškrtnutím, proti čemuž se advokát brání.