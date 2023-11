Plíce ohrožuje znečištěné ovzduší i užívání tabáku, říkají lékaři

„U jednoho z pěti kuřáků se postupem času vyvine CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc), kouření z více než 70 procent způsobuje rakovinu plic,“ řekla předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP Martina Koziar Vašáková. Podle odbornice neexistuje takzvané zdravé kouření. „Nikotin nemá žádnou bezpečnou dávku, kterou byste mohli užívat,“ řekla.

Jednou z nejzávažnějších nemocí spojených s kouřením cigaret je podle odbornice rakovina plic. Tu se lékaři snaží včas odhalovat pomocí screeningu, včasný záchyt zvyšuje podle nich naději na uzdravení. Program je určený lidem mezi 55 a 74 lety, kteří kouřili nebo kouří 20 let asi 20 cigaret denně, nebo 10 let kolem 40 cigaret za den.

„Škodlivé okolní prostředí, a zejména přítomnost malého polétavého prachu ve vdechovaném vzduchu má negativní vliv nejen na plíce, ale také na mozek a srdce,“ řekl vědecký sekretář České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP Vladimír Koblížek.

Podle něj doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) od roku 2021, aby průměrná roční koncentrace drobného polétavého prachu nepřesáhla pět mikrogramů na metr krychlový a aby čtyřiadvacetihodinový průměr nepřesáhl 15 mikrogramů na metr krychlový.

„Zjištění, která máme, ukazují, že většina evropské populace žije v místě, kde jim ten vzduch více či méně škodí,“ řekl Koblížek. Podle lékaře je prokázané, že lidem, kteří žijí ve špatném ovzduší, se může rozvinout například chronická obstrukční plicní choroba, roste i riziko rakoviny prsu nebo předčasného porodu. Pro zdraví lidí je podle Koblížka důležité nejen to, co lidé pijí a jedí ale i to, co dýchají.

I letos na podzim si lidé mohou nechat zkontrolovat stav svých plic s pomocí spirometrického měření. Měření se budou konat 22. listopadu v Obchodním centru Letňany v Praze, 23. listopadu na Klinice plicních nemocí a TBC ve Fakultní nemocnici Olomouc nebo tentýž den na Klinice nemocí plicních a TBC ve Fakultní nemocnici Brno.

Na 15. listopadu připadá Světový den chronické obstrukční plicní nemoci. K jeho příležitosti pořádá Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) Den pro zdravé plíce, který se bude konat 24. listopadu v Lékařském domě v Praze.