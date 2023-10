Zeman měl poruchu vědomí, odtajnila zpráva z nemocnice. Jen usnul, tvrdí Mynář

Server Seznam Zprávy ve středu přinesl autentické informace o stavu tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. V jedné z citovaných zpráv například stojí: „10. října 2021: Přijetí KARIM (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny) pro lehkou kvantitavní poruchu vědomí, těžká porucha výživy a hydratace.“

V další zprávě se podle serveru píše, že Zeman nebyl schopný podepsat souhlas s hospitalizací. „Souhlas podepsán před svědky, zřejmě následně však podpis doplněn, ale nedatován,“ stojí dále v dokumentu.

Jaterní cirhóza

Informace ze zprávy o hospitalizaci Zemana v Ústřední vojenské nemocnici vypracoval bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Důvodem je soudní spor mezi lékařkou Džamilou Stehlíkovou a Zemanem.

Ten totiž požaduje satisfakci za to, že před dvěma lety o jeho zdraví veřejně mluvila. Mimo jiné o něm prohlásila, že u Zemana došlo k metabolickému rozvratu kvůli alkoholické jaterní cirhóze. Slova o cirhóze Stehlíková vyjádřila v době, kdy Zeman byl na podzim roku 2021 hospitalizovaný v pražské Ústřední vojenské nemocnici a o jeho stavu Hrad téměř neinformoval, za což bylo značně kritizováno.

Prymula pro Seznam Zprávy uvedl, že na počátku byl stav tehdejšího prezidenta špatný. „4. 11. GSC 15, jaterní cirhóza.“ „24.11. Odmítnutí další hospitalizace,“ píše v závěrech, které Prymula vypracoval.

V bezvědomí nebyl, řekl Mynář

Jeho závěry však rozporují tehdejší informace Hradu. Například po převozu Zemana do nemocnice tehdejší kancléř Vratislav Mynář novinářům řekl, že „pan prezident při převozu usnul, o nic jiného nejde. V bezvědomí nebyl.“ Prymula však podle Seznam Zpráv v závěrech o poruše vědomí píše.

Vedle toho také tehdejší mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček po Zemanově urgentním převozu do nemocnice uvedl, že prezident „vyslovil souhlas s hospitalizací“. Ze zápisů Prymuly je ale zřejmé, že prezident v neděli 10. října „nebyl schopen podepsat souhlas s hospitalizací“.

Souhlas však Zeman podepsal až dodatečně, přitom podle Prymulovy rekapitulace není jasné, kdy to bylo. Redakce iDNES.cz oslovila někdejšího kancléře Vratislava Mynáře, aby rozpory vysvětlil.

„Vytrženo z kontextu dokazování. Přijímací zpráva byla vyplněna předem a počítala s převozem bezvládného pacienta, což bylo vyvráceno skutečností. Miloš Zeman při převozu pouze usnul a zprávu normálně podepsal, byl ve stavu pouze pracovní únavy. Na to profesor Prymula reagoval právě kritickým stanoviskem, že zjištěné Glasgow skóre bdělosti bylo na stupni 14 z patnácti stupňové škály,“ uvedl ve středu pro iDNES.cz Mynář.

Podle něj ani nebyl důvod pro umístění na KARIM, kde byl prezident pouze z důvodu pozorování. „Metabolický rozpad a ostatní výmysly paní Stehlíkové byly následnými vyšetřeními vyloučeny. Miloš Zeman byl po celou dobu při vědomí a normálně reagoval. Byl zařazen jako soběstačný pacient, bez nasazení jakýchkoli podpůrných zařízení,“ pokračoval Mynář a současně dodal: „Je to živená lež obhajobou paní Stehlíkové a manipulativní únik fragmentů důkazů z téhož zdroje za účelem nátlaku na soud.“

Žalmy a modlitby byly vyslyšeny, řekl Ovčáček

Redakce iDNES.cz oslovila i mluvčího tehdejšího prezidenta Jiřího Ovčáčka. Ten však dosud na dotazy nereagoval. Pro server ŽivotvČesku.cz Ovčáček však řekl, že byl na zámku v Lánech, když Zemana odváželi do nemocnice.

„Hospitalizace už byla domluvená, po mnoha přemlouváních, a pan prezident s pobytem v nemocnici souhlasil,“ uvedl Ovčáček. Současně také řekl, že před převozem do nemocnice Zeman jednal s expremiérem Andrejem Babišem.

„Když skončilo, pan prezident se začal s blízkými připravovat na odjezd sanitkou, a to při vědomí. Stejně tak tomu bylo, když pana prezidenta již umisťovali na lehátku do sanitky, kdy jsme se rozloučili. Požehnal jsem panu prezidentovi křížem a poprosil o ochranu jeho života. Žalmy a modlitby byly vyslyšeny a Bohu za to díky. A díky samozřejmě lékařům,“ pokračoval Ovčáček.

Ten také doplnil, že už tehdy hovořil o tom, že hlavní problém Zemana bylo vyčerpání a dehydratace. „Byl jsem za to nadáván, aby pak později vedoucí prezidentského lékařského konzilia profesor Tomáš Zima konstatoval, že největší problémy, které Miloš Zeman měl, byly nutriční povahy,“ dodal Ovčáček

„O závěrech jsem věděla“

Redakce iDNES.cz oslovila v souvislosti s informacemi i Džamilu Stehlíkovou. „O závěrech jsem pochopitelně věděla. Lépe to řekne právník. Po nějakých vyjádření, které jsme napsali my, pak Zeman, byla ustanovena znalkyně, která se k tomu vyjádřila. Ještě než se jí to zadalo, tak na minulém jednání soudu, pan Nespala (právník Miloše Zemana pozn. red.) předložil soudu mnohostránkový elaborát o léčbě. Součástí bylo i vyjádření Prymuly, který byl Nespalou povolán, aby ohodnotil vyjádření spisu,“ uvedla pro iDNES.cz Stehlíková.

Současně řekla, že neví, proč Prymula komentoval například vyjádření jedné lékařky, když Zemana tenkrát na lůžku neviděl. „Měl k dispozici celý chorobopis. Pro potřebu soudu vypracoval právě daný výpis,“ pokračovala Stehlíková. Rovněž podotkla, že kdyby diagnostika nebyla správná, tak Zemana lékaři nezachrání.

„Diagnózu jsem vypozorovala jakožto lékařka, jako psychiatr, který často léčí na dálku. Cirhóza, poruchy vědomí, to všechno odpovídá škodlivému požívání alkoholu,“ doplnila Stehlíková.

Podle jejích slov vyjádřila obavu, že dojde ke ztrátě vědomí či k ohrožení života. „Nakonec k tomu po několika dnech došlo. Nevím, proč mě Zeman žaluje, když jsem jenom předpověděla stav, který pak lékaři diagnostikovali. Snažila jsem se jen pomoci,“ dodala Stehláková.

Civilní žaloba

Zeman podal na lékařku Stehlíkovou civilní žalobu, kterou chce po ní vymoci omluvu a jeden milion korun za to, že se na svém blogu i v médiích vyjadřovala o jeho zdraví.

Poslední stání se konalo letos v únoru, pak bylo líčení plánované na červen přeložené na říjen. A 10. října se opět nekonalo, a to kvůli zdravotnímu stavu soudkyně. Jednání je tak znovu odročeno na jiný termín. Soudu však zpráva Romana Prymuly s podrobnostmi ze zdravotní dokumentace bude k dispozici.