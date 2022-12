Sněhová kalamita zastavila dopravu, bez elektřiny jsou tisíce odběratelů

„Od půlnoci evidujeme velký nárůst nehod a mimořádných situací na silnicích, v tuto chvíli jich je už přes 50. Většinou se jedná o uvízlé kamiony a popadané nebo ohnuté stromy. Nejhorší situace je pak na Táborsku a Jindřichohradecku, kde na jednom místě popadalo až 40 stromům,“ sdělila jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Doplnila, že lze očekávat, že problémů na silnicích bude i nadále přibývat, a proto radí řidičům, aby dnes na silnice vůbec nevyjížděli. Problémy hlásí i českobudějovická MHD, a to především u linek, které to mají za městem do kopce. Kvůli zhoršené sjízdnosti vozovek nabírají zpoždění linky v lokalitách Srubec, Rudolfov, Kaliště a Staré Hodějovice, to znamená například linky 10, 11 či 13.

Na kolejích leží podle Českých drah velké množství mokrého sněhu, v trakčním vedení jsou spadané větve. Správa železnic zjišťuje rozsah poškození.

České dráhy po deváté hodině dopoledne uvedly, že z důvodu sněhové kalamity je aktuálně přerušený provoz na tratích České Budějovice - Číčenice, Rybník - Lipno, České Budějovice - Horní Dvořiště - Linz, České Budějovice - Borovany, Tábor - Bechyně, České Budějovice - Tábor, Veselí nad Lužnicí - Lomnice nad Lužnicí a Majdalena - Třeboň, Zbraslavice - Zruč nad Sázavou. „Náhradní autobusová doprava je zajištěna tam, kde to umožňuje sjízdnost silnic.“

Sněhová kalamita zaměstnává i jihočeské hasiče. „Jihočeské profesionální a dobrovolné jednotky vyjely přibližně od jedné hodiny noční do osmé hodiny ranní zatím k téměř 140 událostem, během kterým z naprosté většiny odklízejí popadané stromy. Jedná se o vícečetné události, kdy při jednom výjezdu každá z jednotek rozřeže a odstraní více stromů. Hasiči řeší i události, kdy stromy popadaly na osobní auta,“ sdělila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Nejdramatičtější situace je pak dle Matějů na Českobudějovicku, Českokrumlovsku, Jindřichohradecku a Táborsku. „Kromě odklízení popadaných stromů zasahují jeřáby ze stanic Strakonice a Písek u obce Dolní Novosedly, kde společně s odtahovou službou vyprošťují zapadlý sypač. U Dolních Hořic, části obce Mašovice táborská jednotka monitorovala neprůjezdnou komunikaci, kde měl problém autobus. Evidujeme také několik dopravních nehod, kdy auta narazila do popadaných stromů,“ doplnila.

Problémy mají i autobusy ve Středočeském kraji. Nevyjela řada spojů na Voticku, Vlašimsku a Kutnohorsku. Na některých vozovkách mohou stát také uvízlé kamiony, řekl Karel Huisl z dispečinku správy a údržby jihočeského kraje. Dodal, že od nočních hodin silnice udržují pluhy a sypači.

Dopravu komplikuje sníh i na Benešovsku a Kutnohorsku. Na hlavním tahu z Prahy do Tábora jsou kolony. Silničáři mají podle dispečinku v těchto dvou okresech v terénu veškerou techniku, na Kutnohorsku vyjely i traktorové radlice. „Nemáme informace, že by některá ze silnic byla zcela neprůjezdná,“ řekl Karel Sulek z dispečinku středočeských silničářů.

„Večer začalo pršet a v noci se déšť změnil na sníh. Snažíme se silnice hodně solit, ale nějakou dobu trvá, než to začne působit a vrstva sněhu se rozjezdí,“ uvedl Karel Huisl z dispečinku správy a údržby Jihočeského kraje. Uvízlé nákladní vozy stojí například u Lišova a u Strážkovic na Českobudějovicku. „Bohužel se tradičně stává, že některé kamiony mají stále letní pneumatiky. A v takových podmínkách pak někde zůstanou stát,“ řekl.

Noční sněžení komplikovalo také dopravu na Vysočině. Od půlnoci do sedmé hodiny ranní zasahovali hasiči u pěti dopravních nehod. „Hasiči vyjeli k dopravní nehodě nákladního vozidla, ke které došlo na komunikaci u obce Častotice na Třebíčsku. Nákladní vůz skončil po nehodě převrácený na bok mimo komunikaci, řidič utrpěl zranění,“ uvedla mluvčí hasičů Petra Musilová.

Hasiče podle ní dále zaměstnaly stromy, které spadly na komunikace a vytvořily překážku silničního provozu. Od půlnoci do osmé hodiny ranní zasahovali hasiči u popadaných stromů šestnáctkrát, k devíti případům došlo na Pelhřimovsku.

Dodávky elektřiny

V souvislosti s počasím je kolem 22 tisíc odběrných míst na jihu Čech a částečně na Vysočině bez elektřiny. Energetici evidují kvůli sněhu dvacet poruch na vedení vysokého napětí.

„Z důvodu silného a hustého sněžení evidujeme k úternímu ránu v distribuční síti EG.D zhruba 20 poruch na vedení vysokého napětí. Výpadky se týkají v drtivé většině Jihočeského kraje a především okresů Český Krumlov, České Budějovice a Jindřichův Hradec a dále pak Pelhřimovska. Nejvíce poruch je v oblasti Trhových Svinů a Kaplicka,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí společnosti E.ON Roman Šperňák.

Meteorologové varovali před vydatným sněžením v Jihočeském kraji, na Vysočině a v Pardubickém kraji. Napadnout může až 10 centimetrů mokrého těžkého sněhu. Výstraha je v platnosti od úterní půlnoci do 14:00.

Řidiči by podle Českého hydrometeorologického ústavu měli mít zimní výbavu, nutné jsou pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku a při cestách do hor i sněhové řetězy.