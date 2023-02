Most, který dělá Prahu Prahou. Je to cenný dokument změn hlavního města, říká architekt Baum

Původní historický most by podle projektantů mohl být přesunut blíž do centra mezi nový železniční most a vedlejší Palackého most a sloužit jako volnočasový prostor.

S novým mostem však nesouhlasí občanská iniciativa Nebourat.cz, přičemž její petici proti bourání původní stavby podepsalo více než devět tisíc lidí. Podporuje ji také mnoho osobností veřejného života. Argumentují dvěma zahraničními studiemi, podle kterých je most stále opravitelný a sloužit by mohl ještě mnoho let. Železniční most na Výtoni je navíc významnou technickou kulturní památkou Pražské památkové rezervace. Do situace se včera vložilo také ministerstvo dopravy, kdy jeho šéf Martin Kupka (ODS) svolal k mostu odborné kolokvium, které posoudí jeho aktuální stav a opravitelnost.

„Podskalí a jeho železniční most jsou nepostradatelnou součástí scénického dialogu, bez nějž by dnešní Praha nebyla Prahou,“ říká architekt Mirko Baum, který projektoval například lávku pro pěší a pro cyklisty přes Orlici v Hradci Králové nebo Komenského most v Jaroměři.

Lidovky.cz: Myslíte, že petice za zachování železničního mostu bude úspěšná a historický most zůstane na svém místě?