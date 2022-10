Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Na konci desetiletého působení v prezidentské úřadu si Zeman připravil nejširší seznam oceněných, se kterým kdy na svátek 28. října přišel. Ovšem i tak se v tomto směru nevyrovná Václavu Havlovi, který v roce 1998 rozdal devětaosmdesát vyznamenání a medailí, napsal server Lidovky.cz.

„Udělil jsem medaili Za hrdinství devíti představitelům studentských organizací, kteří byli popraveni 17. listopadu 1939. Chtěl bych poděkovat představitelům akademické obce jednotlivých fakult těchto studentů, kteří převezmou vyznamenání tam, kde nebylo možné dohledat jejich příbuzné,“ zahájil Zeman svůj proslov.

Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost obdrželi in memoriam členové protinacistické odbojové organizace Tři králové Josef Balabán, Josef Vladimír Mašín starší a Václav Morávek.

Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy s řádovým řetězem za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky udělil Zeman svému ukrajinskému protějšku, prezidentu Volodymyru Zelenskému. Ocenění převzal za silného potlesku přítomných zástupce ukrajinské ambasády.

Medaili Za hrdinství při záchraně lidského života obdržel zaměstnanec Domažlických lesů, s. r. o. Martin Semecký, který se zasloužil o nalezení osmileté německé holčičky, která loni v říjnu přečkala v lese dvě mrazivé noci.

Pozvání na Hrad

Zeman předává státní vyznamenání Vladislavském sále Pražského hradu naposledy, už v lednu totiž Česko rozhodne o jeho nástupci, který ho po deseti letech nahradí ve funkci hlavy státu.

Kvůli rekordnímu počtu oceněných je značně naplněný Vladislavský sál, v němž se ceremonie na výročí vzniku samostatného československého státu koná. Největší slavnostní prostor středověké části Pražského hradu hravě pojme tisícovku hostů, kapacita je podle bývalého ředitele protokolu Kanceláře prezidenta republiky Miroslava Sklenáře dostatečná.

Pozvání standardně dostávají politici, diplomaté, představitelé církve, osobnosti umělecké a společenské scény. Udílení cen se však letos neúčastní někteří politici a zástupci veřejných institucí. Někteří neúčast zdůvodnili pracovními povinnostmi, jiní nedorazili kvůli tomu, že Hrad některé ústavní činitele při rozesílání pozvánek vynechal. V sále chybí politici Pirátů či TOP 09, nepřišli také někteří rektoři nebo hejtmani.

Do sálu se navíc zvou i ti, kteří dostali ocenění za předešlý rok, ty letošní navíc může doprovodit minimálně jeden člen rodiny či známý. „Je to večer vyznamenaných, pro ně se to dělá, oni jsou ti hlavní. Takže když mi třeba oceněný devadesátník řekl, že by chtěl pozvat své dva nebo tři hosty, vždycky jsem vyhověl,“ podotkl Sklenář.

Je velkou náhodou, že Miloš Zeman ocení přibližně stejný počet lidí jako Václav Havel v roce 2002, kdy končilo jeho působení na Pražském hradě. Je však zvykem, že odcházející prezident vyznamená vyšší počet lidí, míní Havlův a později i Zemanův protokolář Sklenář.

Po oficiálním předávání čeká na hosty tradiční recepce. Ačkoli se zvažovalo, že se letos kvůli šetření vynechá, tak by se měla konat v tradičním stylu. „Jde o prezidentův poslední rok a sluší se rozloučit,“ uvedl server Lidovky.cz s odvoláním na své zdroje.

Převzetí vyznamenání

Problém s převzetím se vyskytl u gestapem popraveného hrdiny odboje Josefa Mašína. Jeho dcera Zdena Mašínová odmítla řád převzít, místo ní pro něj na Hrad přišla ministryně obrany Jana Černochová. Mašínová prezidentovi zazlívá, že dlouhodobě odmítá vyznamenat její bratry Josefa a Ctirada, kteří se počátkem padesátých let postavili nastupujícímu komunistickému režimu se zbraní v ruce a následně odešli do emigrace, aby vstoupili do americké armády.

„Při svém útěku na západ dýkou podřízli hrdlo svázanému zajatci. Zastřelili z pistole pokladníka, který převážel výplaty zaměstnancům. Ani jedna z obětí nebyla exponenty komunistického režimu. Nelze jejich vraždy vydávat za akt protikomunistického odboje,“ vysvětlil Zeman, proč se rozhodl nevyznamenat Ctirada a Josefa Mašíny.

Medaili za zásluhy nepřevezme za zesnulou Hanu Zagorovou ani její manžel Štefan Margita, který sám medaili za zásluhy obdržel od Zemana v roce 2017. V současné době je operní zpěvák pracovně mimo republiku, pro medaili tak patrně přijde její přítel a dřívější kolega Karel Vágner.