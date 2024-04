Zeman si telefonoval s Ficem, volá po mírových jednáních na Ukrajině

„K tomu, aby došlo k míru, je zapotřebí nějakého prostředníka. Snažme se pořád neuvažovat jenom v kategorii války. Buď vyvraždíte miliony Ukrajinců a z Ukrajiny zbude poušť a přinutíte Ukrajinu ke kapitulaci. Ale těžko očekávat, že by se podařilo přinutit ke kapitulaci Rusko. Už z tohoto důvodu je nutné jednání,“ řekl Zeman, který byl ve středu propuštěn z nemocnice do domácí péče.

Bývalý český prezident také uvedl, že kdyby Rusko zcela ovládlo Ukrajinu, tak by to posílilo imperiální ambice současného vedení Ruské federace. V reakci na českou iniciativu nakoupit v zemích mimo Evropskou unii munici pro Ukrajinu řekl, že tato země trpí nedostatkem munice a že „nikdo z nás by si nepřál, aby tato statečná země v konfliktu padla“.

Fico zopakoval své přání okamžitě zastavit palbu na Ukrajině a předložit mírový plán EU. Opětovně tvrdil, že současná strategie západních zemí ohledně Ukrajiny nefunguje.

Fico a Zeman ve shodě

Zeman i Fico shodně kritizovali současné směřování Evropské unie. „Evropská unie je podle mého názoru ovládaná dobře placenými úředníky, kteří propadli novému náboženství. To náboženství se jmenuje Green Deal,“ řekl Zeman.

Dodal, že pokud se to nezmění, dojde k likvidaci zemědělství a energetiky, jakož i ohrožení českého a slovenského automobilového průmyslu. Fico řekl, že je kritický k současnému vedení EU.

Podle Fica je bez ohledu na osoby premiérů v Česku a na Slovensku třeba dělat všechno proto, aby vztahy mezi oběma zeměmi byly normální. V březnu česká vláda kvůli rozdílným názorům kabinetů na klíčová zahraniční témata přerušila mezivládní konzultace se Slovenskem.

Fico se rovněž vyslovil pro spolupráci Česka, Slovenska, Maďarska a Polska v rámci uskupení visegrádská čtyřka. Tyto země rozdělil názor na válku na Ukrajině. Nynější slovenská vláda stejně jako Budapešť vystupuje proti vojenské pomoci Kyjevu, kterou naopak podporují Česko a Polsko.