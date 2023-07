Zákoník práce je v Senátu pod palbou. Kvůli přesčasům i jako svěrací kazajka

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Od 1. ledna příštího roku by tedy měl zaměstnanec, který pracuje na dohodu, mít právo na dovolenou. Ale pouze v případě, že odpracuje u svého zaměstnavatele v jednom roce na jednu dohodu alespoň 80 hodin. V souvislosti s tím bude muset zaměstnavatel svým dohodářům připravit písemný rozvrh jejich pracovní doby. Seznámí je s ním nejpozději tři dny před začátkem směny.

Těhotným maminkám nebo rodičům dětí do jednoho roku také podle novely zákoníku práce projednávané Senátem nebude moci zaměstnavatel nařídit práci přesčas.

Senát rozhoduje i o tom, zda umožní do konce roku 2028 dobrovolnou práci přesčas ve zdravotnictví. Ve zdravotnických zařízeních má jít v průměru až o osm hodin týdně a u záchranné služby v průměru nejvýš o dvanáct. Pracovníci budou dostávat za takovou práci čtvrtinový příplatek.

Proti tomu je Česká lékařská komora. „Nelze měnit zákon kvůli jedné skupině zaměstnanců,“ řekl senátor za klubu Starostů a nezávislých Ivo Trešl.

„To, co je úplně pro mě nepřijatelné, a proto nezvednu ruku pro ten zákon, je, že se dokonce navýší počet přesčasů pro záchranáře. To je úplně nemožné. Kdybyste si sedli do sanitky a viděli, jak sloužíme, kvůli čemu nás volají, došlo by vám, že se to úplně zvrhlo. Zrušili pohotovosti, takže si občané samozřejmě volají záchranku. Záchranáři jsou unavení, přidejte jim další přesčasy? Jak to dopadne?“ kritizovala návrh senátorka Věra Procházková zvolená za opoziční ANO.

„Tento zákon je další svěrací kazajkou,“ řekl Jaroslav Chalupský ze senátního klubu ODS a TOP 09 a navrhl zamítnutí normy, „Tímto návrhem děláme z brigádníka přítěž, ne přínos,“ tvrdil v Senátu.

Česku hrozí evropská sankce 90 milionů korun

Senát by měl podle doporučení dvou výborů kvůli sezonním pracím zpružnit práci na dohodu tak, aby ji zaměstnavatel nemusel zadávat striktně nejméně tři dny předem.

Česko si kvůli sankcím Evropské unie nemůže podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL dovolit rozvolnění podmínek pro práci na dohody. „Jsme v situaci, kdy nemůžeme jít dál, nemůžeme to rozvolnit. Nejsme schopni už dále ten systém upravit,“ řekl ministr senátorům.

Novela má do právního řádu převést evropské směrnice o předvídatelných pracovních podmínkách a o sladění práce a rodiny už na začátku loňského srpna. Bez urychleného přijetí bude podle ministra od letošního září Česko muset reálně platit sankce v řádu desítek milionů korun, které mu vyměřila Evropská komise. Ta v dubnu vyměřila České republice sankce v souhrnné výši 90 milionů korun.