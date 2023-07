Do předčasné penze maximálně o tři roky dřív, projednávají poslanci

Předčasný důchod by měl být možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo dosavadních pěti. Jít do něj budou moci lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let. Změní se i pravidla valorizace penzí. Návrh projednávají poslanci na mimořádné schůzi ve druhém čtení, kdy mohou vznášet pozměňovací návrhy.