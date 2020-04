Finále Mistrovství světa 1954, proti sobě Západní Německo a suverénní Maďarsko a čekal se teda souboj Davida s Goliášem. Maďaři s týmem snů byli nezastavitelní, od roku 1950 neprohráli ani jeden zápas (34 výher a 6 remíz) a už ve skupině rozdrtili Západní Německo 8:3. A všechno vypadalo, že jde podle plánu, když už v osmé minutě vyhrávali 2:0. Němci se však nikdy nevzdávají, ještě do poločasu vyrovnali a i navzdory velkému tlaku Maďarů v druhém poločase, to byli právě oni, kdo v závěru strhl vítězství na svoji stranu a zvítězili 2:3. Duel, který je známy i pod názvem „The Miracle of Berne“ sice opanovalo Západní Německo, který z Maďarů byl ale nejlepším střelcem turnaje?