Pod žhavým mexickým sluncem se až na výjimky hrál na MS v roce 1986 pohledný fotbal. Argentinu dovedl k druhému titulu Diego Maradona. Na jednu z nejznámějších chvil historie se ale vzpomíná dodnes. To když ve čtvrtfinálovém utkání vytáhl Maradona svoji ‚boží ruku‘ a rozhodčí gól vsítěný v rozporu s pravidly uznal. Argentina vyhrála 2:1 a postoupila do semifinále, proti jakému soupeři to bylo?