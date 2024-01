Bilionová hra. Míříme ke čtyřem státním atomovým blokům

Vzhledem k odhadované spotřebě elektřiny a odchodu některých současných elektráren „do důchodu“ by dva jaderné bloky nestačily. Proto mají vzniknout dva nové reaktory v Temelíně a dva v Dukovanech. Jaderné elektrárny tam už stojí, je tam vybudovaná infrastruktura a bude mnohem jednodušší pro tato místa získat potřebná povolení. Bohužel ani to nebude stačit, protože přes rychlejší výstavbu na místě už existujících elektráren jejich stavba zabere odhadem dvacet let a mezitím bude potřeba elektřinu dovážet. Ale aspoň něco.