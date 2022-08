Letošní léto se situace skutečně vyhrotila, ale nezdá se, že by si s tím politická reprezentace uměla poradit, a to napříč celým kontinentem. Přitom, co se bude dít, se dá předvídat už hodně dlouho. Naši politici mají kliku, že Vltavu nebo Labe zatím nejde přejít suchou nohou, ale samozřejmě nedělají nic, sucho a změnu klimatu považují za letní konverzační téma, případně se to trochu opráší před volbami.