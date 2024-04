Jak to vidí „chcimír“. Ukrajina by měla co nejrychleji uzavřít příměří a smířit se s určitými územními ztrátami

Válce se ale dalo zabránit, kdyby se Západ choval prozíravěji a respektoval ruské, jakkoli paranoidní, obavy. To zdůrazňovala i řada významných západních politologů a komentátorů.

To, co se stalo, je naprosté fiasko ruské i západní diplomacie. K té válce by nedošlo, kdyby Západ odvolal záměr směřovat k začlenění Ukrajiny do NATO a Ukrajina se zavázala k neutralitě např. po někdejším vzoru Finska.

Kořeny konfliktu úzce souvisí s kyjevským převratem v únoru 2014, který vedl k občanské válce na Donbasu (s výraznou ruskou účastí) a k odtržení Krymu. Západ tento převrat podpořil a následně nevymáhal plnění Minských dohod z roku 2015.

Hledání menšího zla

To, že Západ v nynější válce výrazně pomáhá napadené zemi, je v souladu s mezinárodním právem. V důsledku masivní vojenské podpory Západu Ukrajině se ale tato válka stala nepřímým konfliktem Západu s Ruskem.