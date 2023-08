A co když to auto vepředu prudce zabrzdí? Spousta řidičů o tom zjevně vůbec nepřemýšlí. | foto: Shutterstock

Názor

Přijel jsem autem z Turecka a zase to přišlo. Za 300 kilometrů na českých dálnicích jsem měl na kufru přilepených násobně víc chvátajících řidičů než za 4000 kilometrů předtím. A to šlo o Balkán a Asii. Je to něco, čeho si všimnu při všech návratech ze zahraničí.