Jak upozornil ombudsman Stanislav Křeček, vláda počítá i s variantou, že by nový úřad zřídila s malým rozpočtem a dětský ombudsman by se musel dělit o úředníky a peníze s „dospělým“. To nedává smysl.

Nový úřad potřebuje specializované pracovníky, právníky, sociální vědce a nelze předstírat, že jeden úředník může sloužit dvěma agendám, dvěma specializacím. K čemu by nový úřad pak byl?