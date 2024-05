Anonymní hlas jako podpora. Proč pro izraelskou zpěvačku na Eurovizi hlasovalo tolik diváků?

Nejen to, zajímavý detail je i to, že mezi zeměmi, jejichž diváci jí přisoudili první místo, jsou některé z těch, kde je kampaň nejvyostřenější a nejnenávistnější – například Belgie, Francie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko a překvapivě i pořadatelské Švédsko.

Ano, určitě uslyšíme i to, že to zařídila sionistická lobby spolu s ilumináty a kdovíkým ještě. Při vší úctě k těmto skupinám a jejich schopnostem se nelze ubránit pochybám, že by to měly až takto podchycené.

Nemohla vyjít z hotelu

Nebudu předstírat odbornost ve věci populární hudby, a proto se přihlásím k názoru, který jsem slyšel z vícero zdrojů – totiž že izraelský příspěvek Hurikán byla vcelku milá písnička přednesená milou interpretkou bez ambicí zanechat výraznou stopu v análech populární hudby. Zde tedy asi vysvětlení pro takový nečekaný příval hlasů asi nenajdeme.