Motorem eurovoleb je migrační pakt. Jeho schválení přináší nejistoty

Neříká jasně, zda Česko bude mít výjimku z povinné solidarity (přijmout migranty, či se z toho vyplatit). Získáme ji tím, že dáváme ochranu statisícům Ukrajinců? Definitivní odpověď neznáme.

Pobízí to opozici i pnutí v koalici. Ale přesnou odpověď neznáme ne proto, že by ji někdo tajil, ale proto, že ji zřejmě dá až Evropská komise. Rozuměj nová EK, ustavená po volbách do nového europarlamentu. Zatím se jen spekuluje.

Třeba jak to bude s vypovídáním zamítnutých žadatelů o azyl. Německo, symbol ordnungu, je tu úspěšné jen ze sedmi procent. Je reálné, že EU jako celek bude lepší? Je reálné, že místo přerozdělování problému bude řešit ochranu vnější hranice Evropy?

Otázky, samé otázky, a to i po schválení migračního paktu. Už z toho vyplývá, proč se migrace stává pilířem kampaně a proč jsou letošní eurovolby tak důležité. Změní přístup příštího establishmentu EU?