Vládní politici totiž trpí jakousi sklerózou. Po jednání o složení kabinetu se sice koaliční představitelé dohodli na tom, kdo navrhne komisaře, ale každý si to zřejmě teď pamatuje jinak. Piráti jsou přesvědčeni, že místo bylo slíbeno jim, stejně tak si to ovšem myslí i politici ze Starostů a nezávislých. Že do toho mohou mluvit, jsou přesvědčeni také politici z dalších stran.