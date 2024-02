Názor

Koncem ledna jsme kolektivně přehlédli jedno významné politické jubileum. Poměrně překvapivě, anžto se týká hlavní vládní strany a předsedy vlády zároveň: Petr Fiala oslavil 18. ledna plných deset let v čele Občanské demokratické strany. Přeskočil takové politické veličiny jako Miloš Zeman (osm let v čele ČSSD), Josef Lux (osm let v čele KDU-ČSL) či Karel Schwarzenberg (šest let v čele TOP 09).