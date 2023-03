Gianni Infantino slaví znovuzvolení do čela FIFA. | foto: Profimedia.cz

Názor

Tak nám zvolili císaře pána, chtělo by se zvolat v nadsázce. Ale ne, to jen byl ve čtvrtek potřetí za sebou do čela světové fotbalové federace FIFA jmenován Švýcar Gianni Infantino.