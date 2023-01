I flanel má své dny. Také skotské klany si rozdělily barvy a vzory

Názor

Je to tak: flanel, „tkanina v keprové nebo plátnové vazbě upravená česáním“, je takový otloukánek mezi látkami. Pruhovaný se odjakživa hodí leda do postele v podobě pyžama, kostkovaný coby košile na dvorek nebo do lesa. Obléct si ho jinam je považováno za jaksi… nevhodné, ehm.