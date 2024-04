Názor

Sotva jsme převedli peníze z francouzského konta na české, zazvonil telefon. Byl to úředník francouzské banky. „Omlouvám se, že ruším. Ale jsem povinen vyplnit formulář a uvést v něm důvod převodu vašich peněz. Co mám do dokumentu napsat?“ – „Milenka,“ řekl jsem. Srdečně se zasmál. „Je to jen formalita, ale přesto jsem povinen doklad vyplnit. Jaký motiv transakce mám opravdu uvést?“