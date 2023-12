Údajně „padesát na padesát“. (“Tohle říkaj, když nic nevědí, ale myslej si, že chcípneš,“ hudroval George.) Dali mu biologickou léčbu a dvakrát týdně musel chodit na krev, on, kterému se udělalo špatně při pouhém pomyšlení na jehlu. Nahlas uvažoval, jestli by nebylo jednodušší si prostě lehnout do hrobu.