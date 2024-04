Vojenská akce, v níž nepřátelé Izraele vypálili zhruba 350 dronů a raket, bude mít paradoxně dopad i na situaci na bojištích na východě Evropy. Zase se ukázalo, že Ukrajina je mnohem důležitější pro Rusko než pro Západ, jehož snaha upevnit politické a vojenské pozice na Ukrajině by se cynicky dala označit za luxusní projekt, jenž se anglicky popisuje jako „nice to have“. To znamená, že když se záměr podaří, bude to super, ale když ne, tak důsledky ponese někdo jiný.