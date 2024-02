Když se říká příměří. Proč se cíl na Ukrajině a v Gaze hodnotí jinak

Rozdíl je jistě i v tom, že Volodymyr Zelenskyj je miláčkem západního liberálního publika, pro které je Benjamin Netanjahu nepřítelem. Je to muž narcistních rysů (ne zcela nepodobný Trumpovi). Když vyhlašuje, že absolutní vítězství v Gaze je už na spadnutí, můžeme si o tom myslet své.

Ale to nefandění opomíjí otázku, co by následovalo, kdyby své cíle prosadili stoupenci okamžitého příměří – Bidenova vláda v USA, u nás třeba osmdesát intelektuálů, kteří podepsali otevřený dopis Fialově vládě, aby změnila politiku vůči Izraeli.