Názor

Měly signály, věděly o teroristických přípravách, a přesto došlo k masakru nevinných lidí. Zhruba tak by se daly shrnout informace, které přinesly americký deník The New York Times a izraelský list Haaretz o tom, co izraelské tajné služby a armáda věděly předem o útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael 7. října. Jak se to mohlo stát?