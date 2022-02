Jak se zbavit závislosti na ruském plynu? Evropa má několik možností

Míra urgence je zřejmá, byť ne bezprostřední. Disponujeme strategickou zásobou ropy, máme nějaké to jaderné palivo skladem a naše zásobníky plynu jsou v podstatě plné. Zastavení dodávek těchto ruských energetických komodit by tak pro nás neznamenalo bezprostřední ohrožení. Jen hlupák si však myslí, že není důvod k přípravě na rekonfiguraci energetiky s nulovou závislostí na Rusku. U jaderné energetiky by to neměl být problém; již dříve pro Temelín dodával palivo Westinghouse; nadto existuje několik dalších výrobců. U ropy je problém trochu větší; rafinerie v Litvínově je konstruována na zpracování těžké sirnaté ruské ropy z ropovodu Družba. Nejsa odborníkem přes petrochemii, nedokážu tedy říci, zda lze technologie v Litvínově konvertovat na příjem ropy typu brent.