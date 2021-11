Má mít stát právo nutit lidi pod hrozbou trestu vpíchnout si do těla nějakou substanci, když si to oni nepřejí? Je veliký morální rozdíl mezi státem, který vám několik vyjmenovaných věcí negativně zakáže (například heroin; přičemž vše, co není zakázáno, je automaticky povoleno), a státem, který vám věci pozitivně přikazuje, nařizuje.