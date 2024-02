Mezi „obránci Česka“ roste frustrace, svou pravdu prosazují nadávkami i pěstmi

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Z nadpisu by se zdálo vše jasné: jedna ze stran se přiznala, nemá cenu zapírat, problém vyřešen. Až na to, že… Že manažeři, kteří se ke „skutku“ přiznali, v době jeho údajného spáchání ve vedení firmy nebyli; nebyli ani těmi, kdož měl úplatek předat. Že dotyčným za přiznání nic nehrozí, naopak se jejich firma rychleji dostane zpět k veřejným zakázkám.

Že pro manažery to je zisk bez rizika. Že policie dodnes neukázala, kde a jak měl Půta zmíněný úplatek převzít. Stručně řečeno: noví manažeři udělají cokoli, aby firma rostla, a je jim úplně šumafuk, jaký to má důsledek na obviněného člověka. Skutečně šokující pak je, že policie a státní zástupci jsou ochotni takovouhle neuvěřitelnou prasečinu přikrýt, jen aby dostali Půtu do tepláků.