KAMBERSKÝ: Jak pandemie zpomalila výrobu a lidé čekají celé měsíce na zboží

Praha Čekáte nesnesitelně dlouho na nové auto nebo na upgrade počítače? A ještě teď cítíte vztek nad tím, jak byli zejména zdravotníci na začátku epidemie nedostatečně vybavení ochrannými prostředky? Voláte už třetí týden obden do opravny, zda už dorazila maličká součástka do vašeho fotoaparátu, bez níž japonský miláček nefunguje?

Všechny tyto místy až fatální trable pramení z technologického zázraku, s nímž přišla v roce 1926 japonská Toyota a bez něhož dnešní byznys neumí fungovat: Just in Time (JIT). Zázrak, jemuž nasypala pandemie tuny písku do soukolí, a kvůli jehož nefunkčnosti dnes automobilky omezují výrobu a lidé čekají na zboží celé měsíce.

Deník New York Times připomíná, že systém JIT, kdy dodavatelé vozí komponenty výrobcům či zboží obchodníkům v podstatě na minutu, zásadně zlevnil výrobu a dostupnost zboží. Automobilky přestaly budovat obrovské sklady, prodejci si nemusejí pronajímat rozsáhlé prostory a všichni jsme si zvykli na to, že zboží získáme v podstatě chvilku poté, co na něj klikneme myší.

Jak se tento báječný systém sesypal, jsme viděli loni na jaře: v Česku se projevil v ohromném rozhořčení na vládu, která „nezajistila dostatek ochranných prostředků“, ačkoli fatálně nevybavený byl celý svět a česká přímá linka z Číny byla spíš unikát než pravidlo. Britská média na počátku krize ukazovala lékaře vyrábějící improvizované ochranné obleky z pytlů na odpad, španělští zdravotníci dlouho používali obyčejné, tenké chirurgické pláštěnky a švédské domovy pro seniory se potýkaly s nedostatkem ochrany ještě v létě…

Systém preferující nejnižší cenu narazil na svou mez. Je skoro zázrak, že se nerozpadlo zásobování léčivy (ohromná část generik se vyrábí v Asii), ale obchodníci na celém světě jsou nešťastní: neuspokojí zákazníky, protože objednané zboží prostě nechodí: ani výrobcům automobilů, ani počítačovým geekům, ani kolegovi, který potřebuje tu malinkou součástku do foťáku.

Život s prázdnou spíží a obchody otevřenými 24/7 má své očividné výhody, ostatně špajzku developeři do svých projektů už dávno nezahrnují. Tedy až do chvíle, kdy se něco zadrhne a kdy náhle velcí výrobci začínají stavět sklady a nové továrny blízko svým základnám, protože na systém JIT s dodávkami přes půl světa se už nemohou spolehnout.

Původně jsem se chtěl vysmát čtvrteční šaškárně v parlamentu i některým dobytkům, kteří považují znásilnění ve sprše ze „normální věc“, nakonec ale skončím radostně: díky všem vládám (naše se zrovna moc nepředala) a soukromým nadacím, které napumpovaly desítky miliard dolarů do vývoje vakcín a díky nimž se i ve středně velké středoevropské zemi bez vlastního výzkumu může nechat očkovat proti nemoci covid-19 úplně každý.