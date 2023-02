Názor

Žil byl v českých zemích vládce Miloš, za kterého skoro začali chystat plavební kanál mezi Dunajem, Odrou a Labem. Jenomže by to bývalo bylo hrozně drahé. Kanály či obří akvadukty pro lodě by také dělily krajinu a stavba by protínala důležité vrstvy podzemní vody. Když se politické poměry změnily, nový český premiér Petr se svým kabinetem celý projekt s konečnou platností zrušil.