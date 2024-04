Karafiátová revoluce v Portugalsku. Do jisté míry byla předobrazem naší Sametové

Karafiáty mám zkrátka v nelásce. Jiné je to asi v Portugalsku, kde si dnes připomínají 50 let od počátku Karafiátové revoluce (25. 4. 1974), jež svrhla autoritářský režim nazývaný Estado Novo (“Nový stát“), který r. 1932 ustavil António de Oliveira Salazar (nar. 28. 4. 1889, tj. jen osm dní po jistém Adolfovi H., zemř. 27. 7. 1970).

Byla to rozporuplná osobnost, která na jedné straně celkem brutálně potlačovala občanské a demokratické svobody, na straně druhé ale dokázala vyvést státní rozpočet z předchozích letitých deficitů, postavit moderní silnice a železnice, vybudovat relativně kvalitní venkovské školství, zemi elektrifikovat a mj. ji i uchránit od zavlečení do španělské občanské i do druhé světové války.