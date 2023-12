Loučení. Je zásluhou i Schwarzenberga, že aristokracie už není považována za cosi nepřátelského

Že je to akce mimořádná, na kterou dorazí mimořádné osobnosti, je jasné. Ale právě proto je vlastně zajímavější to loučení „v podzámčí“. Je to poprvé za 105 let, kdy se republika takto důstojně loučí s vysokým příslušníkem aristokracie. Republika, která si aristokracii dost ošklivila. Platí to ještě?

Je zásluhou i Karla Schwarzenberga, že dnes už aristokracie není považována za cosi nepřátelského. Že je vnímána spíše jako ti, kteří si zakládají na odpovědnosti vůči předkům i potomkům s tím, že své majetky v tomto duchu jen spravují.

Že se snaží chovat tak, jak by se měly chovat i vlády. Je-li tomu skutečně tak, je-li tak vnímána aristokracie a hlavně samotný Karel Schwarzenberg, uvidíme při loučení s ním. Hlavně při tom „v podzámčí“.