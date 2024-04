A že bude potřeba zvýšit věk odchodu do důchodu. Osobně proti zvyšování věku odchodu na odpočinek nic nemám, sama jsem příkladem hyperaktivního seniora. Jedna věc je ale v souvislosti s otázkou, kdo že bude vydělávat na důchody v budoucnu, nabíledni: přece technika! Technika, která nahrazuje lidskou sílu čím dál rychleji, ba tak rychle, až je to o strach. O strach, že nebude tak zvaně do čeho píchnout.