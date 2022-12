Klimatické hodiny na Letné u kyvadla. Zbývá sedm let do katastrofy, ukazují obří klimatické hodiny na Letné. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Názor

Tam, kde v Praze stávala obří socha Stalina, teď v noci svítí obří Klimatické hodiny. Ukazují čas zbývající do katastrofy. Za sedm let přijde nezvratná změna klimatu. Mediálně řečeno, za sedm let skončí svět, jak jsme ho znali. Nic proti varování ohledně klimatu, ale otázky se klubou.