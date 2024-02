Názor

Buckinghamský palác oznámil, že král Karel III. má rakovinu. Napohled banální zpráva. Leckdo si řekne: no co, rakovina stále někoho postihuje, i mladší. Nebo: no co, kdyby to neoznámili úředně, stejně bychom se to dozvěděli. Je to pravda, ale ne úplná pravda. Oficiální oznámení, jež sice vynechává detaily diagnózy, ale to hlavní sdělí na rovinu, je něco, co posiluje soudržnost společnosti i důvěru v ní.