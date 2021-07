MACHALICKÁ: Je DAMU kárný tábor? jde zase o vyřizování účtů, starší generace vydržela víc

Koncem června se rozpoutala na pražské DAMU bouře, jejíž vypuknutí a dosavadní peripetie velmi dobře dokumentují stav a postupnou proměnu naší společnosti. Začínáme žít v hyperkorektní době a také v časech kampaní, které je snadné spustit a pak už to lítá hlava nehlava. Jenže jak se ukazuje, ony ty kampaně stejně slouží hlavně tomu, co je staré jako lidstvo samo, a to boji o moc, o posty.

To se zjevně skrývá i za výbušnou kauzou na DAMU, již odstartovala iniciativa Ne!musíš to vydržet. Ta letos na jaře současným i bývalým studentům Divadelních fakult AMU a také JAMU nabídla anonymní dotazník, aby v něm popsali své zkušenosti ze studia.

Z posbíraných svědectví se DAMU jeví něco jako kárný tábor, v němž jsou talenty ušlapávány a kde ze strany pedagogů bují sexismus a ponižovaní studentů. A kde je také běžná šikana na všech úrovních. Dvě studentky pak z těchto textů vytvořily veřejný happening a bomba takříkajíc vybuchla.

Následně se obvinění řešilo na školních schůzích i na Akademickém senátu. Zároveň se ovšem záležitost krásně rozjela na sociálních sítích a tam je zvlášť patrné, že jakkoliv byla děvčata autentická a nějaký problém na DAMU nepochybně existuje, nakonec jde zase o moc a vyřizování účtů, konflikt se již rýsuje zřetelně. Má-li tato studentská revolta posloužit k překopání školy a k tomu, aby si zase někdo jiný řešil své ambice, pak je to opět špatně. Na zmíněném happeningu padala hrozná obvinění, psychické násilí a sexuální obtěžování se zde líčilo jako běžná norma.

Labilní studenti?

Obraz DAMU nabyl skutečně odpudivých kontur, ale komu by nevrtalo hlavou, že tak hrozně se škola zvrhla za posledních dejme tomu pět šest let. A není to náhodou také tak, že dnešní studenti jsou labilní, nic nevydrží, všechno se jich dotkne a vyžadují stálé ohledy?

Nepopírám, že doba se změnila, ale vážně si myslím, že naše generace vydržela víc a nedělala z toho vědu a také se musela popasovat se skutečnou nesvobodou. I tak ale vysoká škola není žádná procházka růžovým sadem a o té umělecké to platí dvojnásob, dril a vysoké nároky jsou nutné. Ani v divadle žádná demokracie neplatí a je dobré být na to připraven a v umělecké profesi je nakonec každý sám za sebe.

Aby bylo jasno: je třeba zřetelně oddělit, co je přísnost, možná i drsnější metody, a co jsou kriminální delikty, ty se mají vyšetřit a postihnout podle zákona. Jistě jsou pedagogové, kteří si léčí své ego na studentech, a tady má mít škola své nástroje, aby to uměla řešit, takže zřízení funkce ombudsmana se jeví jako rozumné. Ovšem problém je, že děvčata tajuplně mlčí a odmítají kohokoliv jmenovat. Takže se jejich věci chopí ti, kdo zavětřili příležitost, a to budou nejspíš jiní sekáči...