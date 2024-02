U soudu jí přitížilo především to, že věděla o psychických problémech svého syna, a přesto mu několik dní před střelbou koupila ruční zbraň – dokonce se tím chlubila na Instagramu.

Ještě není jasné, jak to celé skončí. Crumbleyová je obviněná ze čtyř případů neúmyslného zabití, přičemž za každé jí hrozí až 15 let – dohromady tedy let 60. Finální výši trestu se dozvíme 9. dubna. Klíčové ale je, že byla uznána vinnou, což je v dějinách podobných případů poprvé.