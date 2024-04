O tento typ migrace nestojíme. „Cílové země“ si nejprve musí udělat své domácí úkoly

O tom, že solidaritou jsou zde myšleny buď staré známé relokace, nebo tučné výpalné, se už napsalo dost. Zásadní problém paktu však spočívá v tom, co v něm není.

Pakt neklade důraz na návratovou politiku ani na to, jak migranty od cesty do Evropy odradit. To jsou v evropském mainstreamu stále problematické myšlenky, navzdory tomu, jak každý den přibývá důkazů, že masová migrace z globálního Jihu nepřinesla žádné evropské zemi větší prosperitu ani bezpečí, a naopak dokázala proměnit některé notoricky idylické kraje, kde lidé nemuseli zamykat své domy, v země s největším počtem úmrtí v důsledku střelby či výbuchu granátu. Ano, mluvím o Švédsku.