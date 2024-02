Mobilizace. Válka na Ukrajině ukázala, že se vrací doba masových armád

Ne, a už vůbec ne teď, byť to tak někteří budou vykládat. Ostatně to, že by šlo o předstupeň základní vojenské služby, popřel i sám prezident Pavel. Podle něj jde o zjištění toho, s kým může armáda v případě nouze počítat, a o to, aby se víc lidí připravilo na obranu státu. Proč je to nyní podle prezidenta, ale také vojáků tak důležité?

Válka na Ukrajině ukázala, že se vrací doba masových armád. Myšlenka, že válka bude záležitostí malých profesionálních vojsk vybavených moderní technikou, byla zkrátka jen přeludem.

Útočící Rusko muselo přistoupit k částečné mobilizaci a ani bránící se Ukrajina nevystačí jenom s dobrovolníky. Na Západě se proto uvažuje o rozšíření dobrovolných záloh a třeba za deset nebo více let může začít nějaký povinnný vojenský výcvik občanů.

Jak nedávno řekl šéf britských vojáků, pravidelné armády války začínají, občanské armády je vyhrávají.