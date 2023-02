Holky napalovaly v tělocvičně míčky do molitanových čtverců. Když byl jeden volný, trenér mě vyzval, abych to také zkusil. Zkusil jsem to, trenér mě nešetřil, a na jaře jsem začal trénovat na kurtech. Výsledkem bylo, že jsem dvacet let hrál tenis. Když mi po boku stál dobrý tenista, tak jsme dokonce vyhráli turnaj. Po tenise jsem toužil od malička. Kdyby mě v osmačtyřiceti Zdeněk nenakopnul, nehrál bych ho nikdy.