Ne na mém dvorku. Jak Česko a Německo usnadňují důležité stavby

Snad i proto, že skeptický našinec si představí potíže provázející stavby elektrárenských bloků i jiných infrastrukturních projektů. Vsadili byste výplatu, že během dvacetiletého okna přízně se postaví více bloků než ten v Dukovanech? I proto vláda chystá Speciální stavební úřad, který má „vyhrazené stavby“ urychlit a usnadnit.

Nejsme v tom sami, jak dokládá Německo. My už legislativu máme, teď chystáme úřad. Vláda v Německu teprve chystá legislativu. Ale snaha urychlit a usnadnit „vybrané stavby“ je společná, ač platí, že když dva dělají totéž, není to totéž. Společný je princip zvaný „ne na mém dvorku“. Většina občanů ČR je pro rychlejší výstavbu dálnic, ale má-li vést dálnice jim za humny, vidí to jinak. Na totéž naráží energetická revoluce v Německu. Mnozí fanoušci energie ze slunce a větru mění názor, když zjistí, že budou mít za humny obří větrníky.

„Prý dálnice jako svoboda pohybu,“ napsal loni publicista Miroslav Hudec. „Ale co moje svoboda pohybovat se normálně v okolí svého bydliště?“ Dost lidí v Německu to může vidět podobně: „Prý větrníky jako svoboda od exhalací i závislosti na ruském plynu. Ale co moje svoboda pohybovat se ve stavbami nezasviněné krajině?“ Proto vicekancléř Robert Habeck chystá balíky nové legislativy. Ta má pro projekty energetické revoluce vyčlenit dvě procenta území státu. Má zjednodušit schvalování jejich výstavby. A naopak zkomplikovat odpor vůči nim. Čímž se de facto přiznává, že odpor vůči politice Zelených nesílí jen mezi zarytými reakcionáři, ale i mezi milovníky a ochránci přírody.

V EU různé vlády postupují v lecčems podobně. Leč vzájemné pochopení nacházejí jen těžko. Dokážete si představit, že vicekancléř Habeck pochválí Prahu za to, že usnadní dostavbu Dukovan? Nebo premiér Fiala Berlín za to, že usnadní stavbu větrníků lidem za humny?