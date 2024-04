Za mých časů, poznamenal Petr, který má z nás odžito nejvíc. „ne“ znamenalo „ano“. Vnuka Theodora, který má za sebou teprve prvních pár milostných zkušeností, téma zaujalo. „A co když řekla ano?“ Chtěl vědět. Petr se na chvilku ponořil do vzpomínek. „Myslím, že nikdy žádná neřekla explicitně „ano“. A není vyloučeno, že kdyby byla řekla, vyvedlo by mě to z rovnováhy. Možná bych dokonce vycouval. Musela jsem uznat, že tak to opravdu bývalo.