Názor

Kdo chtěl ještě v sobotu dohledat, kdy ministryně Černochová odlétá do USA, měl smůlu. Musel se spokojit s mediálním „o víkendu“. Jako by se s tím vláda tajila. Jako by šlo o cestu do ostřelovaného Kyjeva, kde se plány nezveřejňují.