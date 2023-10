Snění ministra Válka. Zabrání kolapsu nemocnic?

Názor

V nemocnicích bude podle pana ministra Vlastimila Válka od prvního prosince, kdy vypovědělo přesčasy 6000 lékařů, vše skoro beze změny, prý se koncem roku beztak moc operací neplánuje a velké špitály to zvládnou. Velké snad ano, ale co ty menší? Na koho se mají obracet pacienti, kterým odloží operace? Ministr jim to zařídí?