V největších zemích Unie vzrostly antisemitské incidenty meziročně o 200 až 300 procent, můžeme o nich číst prakticky denně. O tom, jak zejména v západní části EU sílí protikřesťanské trendy, referuje čerstvá studie vídeňské instituce OIDAC (Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians), která už deset let monitoruje projevy intolerance a diskriminace křesťanů v Evropě.