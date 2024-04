V bájném vyprávění starců, veteránů rozhlasu i televize, známe případy, kdy citlivé mikrofony zachytily slova, jež nebyla určená poslechu, a někdy to ujede i politikům na tribunách, odkud se řídí chod světa. Tentokrát to ale bylo v televizi, moderátor Daniel Takáč oznámil konec relace a najednou předvedl to, čemu se říká vytřeštit oči.