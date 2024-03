Názor

Evropská komise a zvláště její šéfka Ursula von der Leyenová dbá na odbornost, na rovné zastoupení mužů a žen a na férové jednání. Ovšem jen tehdy, když se jí to hodí do krámu. Jinak má, jak to ukázala aféra pojmenovaná Piepergate, přednost politika a politikaření, jehož obětí se stala česká europoslankyně.