Podaří se to? Záleží na tom, jak bude stávka hodnocena a co bude následovat. Pokud převládne ve společnosti názor, že protest byl úspěšný, odbory to posílí. Bez ohledu na to, jestli jim vláda ustoupí. Takto posílené a povzbuzené odbory by mohly tvrději vyjednávat se soukromými zaměstnavateli o mzdách, zvýšit svůj vliv i v odvětvích, kde téměř nefungují, a tím zpětně získat ještě větší sílu pro jednání s vládou.